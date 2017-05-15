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Дальнее зарубежье 15.05.2017 19:41

Состав нового правительства Франции планируется объявить во вторник во второй половине дня - радио

Состав нового кабинета министров Франции может быть объявлен во вторник во вторую половину дня, сообщает в понедельник французская радиостанция "Франс Энфо".

По данным радиостанции, с соответствующим заявлением выступит генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер.

Ранее в понедельник стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение назначить премьер-министром страны Эдуара Филиппа.

"Президент принял решение назначить Эдуара Филиппа премьер-министром. Поручил ему сформировать правительство", - сообщил журналистам А.Колер.

Официальная церемония передачи полномочий от Бернара Казнева Э.Филиппу состоится позже в понедельник.

46-летний Э.Филипп мэр города Гавр, он также депутат Национального собрания от партии "Республиканцы".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, СОСТАВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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