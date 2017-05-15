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Макроэкономика 15.05.2017 17:22

Доллар дешевеет к евро, стабилен к иене

Курс доллара США опускается в паре с евро после падения по итогам прошлой недели.

Курс доллара к евро на 16:21в понедельник составляет $1,0968 по сравнению с $1,0931 на закрытие сессии в прошлую пятницу.

Стоимость евро относительно иены составляет 124,49 иены против 123,93 иены по итогам предыдущих торгов. Пара доллар/иена торгуется на уровне 113,50 иены по сравнению со 113,38 иены в пятницу.

Доллар продолжает дешеветь к евро на фоне слабых статданных из США, обнародованных в прошлую пятницу.

Как сообщалось, розничные продажи в США в апреле увеличились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали повышения на 0,5%.

Тем временем, потребительские цены (индекс CPI) в США в прошлом месяце выросли на 0,2% по сравнению с мартом и на 2,2% в годовом выражении. Эксперты в среднем ожидали увеличения первого показателя на 0,2%, второго - на 2,3%.

Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в апреле повысились на 0,1% относительно марта и на 1,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило министерство труда США. Прогноз для первого показателя предполагал рост на 0,2%, для второго - на 2%.

Понедельник будет небогат на статданные, однако во вторник инвесторы будут ожидать публикации пересмотренных данных о росте ВВП еврозоны в первом квартале, а также о промышленном производстве в США в апреле.

По прогнозам экспертов, статуправление ЕС оставит неизменной предыдущую оценку экономического роста в январе-марте, составляющую 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом и 1,7% в годовом выражении. Объем промпроизводства в Штатах в апреле, как ожидается, вырос на 0,5% по сравнению с мартом.

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Тэги: МИР, ВАЛЮТА, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]