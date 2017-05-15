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Транспорт и связь 15.05.2017 17:26

Китайские инвесторы купят 49% доли участия в казахстанском сухом порту Хоргос

Корпорация China COSCO Shipping и китайский порт Ляньюнган приобретут 49% доли участия в сухом порту Khorgos Gateway (транспортно-логистический комплекс).

Национальная компания "Казахстан темир жолы" (КТЖ) в рамках проходящего в Пекине форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" подписала инвестиционное соглашение с COSCO Shipping и портом Ляньюнган о совместном развитии свободной экономической зоны "Хоргос - Восточные ворота", говорится в сообщении КТЖ.

"Китайские инвесторы совместно осуществят покупку 49% в сухом порту. СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота" станет частью архитектуры логистических сервисов, предоставляемых COSCO Shipping, а казахстанские транзитные коридоры будут интегрированы в международную логистическую сеть", - отмечается в пресс-релизе.

В 2015 году Китай учредил госкорпорацию по морским перевозкам China COSCO Shipping Corp., объединив China Ocean Shipping Co. (COSCO) и China Shipping Group. Корпорация является одним из крупнейших мировых морских операторов и провайдеров логистических услуг, располагает флотом из более 1,1 тыс. морских судов, оперирует свыше 300 международными и внутренними морскими маршрутами, соединяющими порты в 80 странах мира.

Порт Ляньюньган является крупнейшей морской гаванью Китая в Желтом море с объемом перевалки более 200 млн тонн и 5 млн контейнеров в год.

КТЖ - транспортно-логистическая компания, входит в состав госфонда национального благосостояния "Самрук-Казына". Под управлением компании находятся железнодорожная, морская портовая и аэропортовая инфраструктура, транспортно-логистические центры.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КИТАЙ, КТЖ, ПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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