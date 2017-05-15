Долларизация по банковским вкладам населения в Баку превышает 80% - ЦБ

Портфель банков в Азербайджане по вкладам населения, привлеченным от жителей Баку, на 1 апреля 2017 года составляет 6 млрд 434 млн 686,8 тыс. манатов, что на 7,4% ниже показателя на начало года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке.
На 1 апреля 2017 года, по данным ЦБА, 93,1% всех банковских вкладов населения приходится на вклады жителей Баку.
В Баку вклады от населения в январе-марте 2017 года принимались по ставке в среднем 4,6% годовых, по республике этот показатель составил 4,7%.
В целом, жители столицы предпочитают вклады в иностранной валюте. На них приходится 5 млрд 207 млн 888,7 тыс. манатов (80,9% всех вкладов по Баку), на вклады в национальной валюте - 1 млрд 226 млн 798,1 тыс. манатов (19,1%). В столице вклады от населения в инвалюте принимались банками в среднем по ставке в 4% годовых, в национальной валюте – 7,1% годовых.
По состоянию на 1 апреля 2017 года банки привлекли в регионах Азербайджана от населения вкладов на 476 млн 761,5 тыс. манатов, что на 4,8% меньше показателя на начало года.
В регионах наиболее активно хранит деньги в банках население Абшеронского экономического района. На 1 апреля 2017 года вклады населения в банках в Абшеронском экономическом районе составляют 156 млн 747,3 тыс. манатов при ставке в среднем 5,8% годовых.
У жителей Гянджа-Газахского экономического района банки привлекли вклады на сумму 99 млн 457,7 тыс. манатов (в среднем по ставке в 5,8% годовых), Аранского экономического района – 78 млн 700,5 тыс. манатов (ставка – 4,9% годовых).
Остальные вклады пришлись на жителей остальных экономических районов республики.
А.Ахундов
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