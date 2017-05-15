Меркель заявила о возможном перемещении военнослужащих ФРГ с турецкой базы в Иорданию

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о возможной передислокации контингента Бундесвера с военной базы "Инджирлик" в Турции в соседнюю Иорданию.
"Это сложно. И мы уведомили (Анкару - ИФ) об этом по различным каналам. Мы продолжим переговоры (с турецкой стороной), но параллельно будем рассматривать другие пути - это означает искать альтернативы для "Инджирлика", возможной альтернативой, например, среди других является Иордания", - сказала А.Меркель журналистам в Берлине.
Ранее в понедельник представитель МИД ФРГ Мартин Шефер сообщил журналистам, что Турция отклонила запрос германской стороны о предоставлении возможности группе немецких депутатов посетить "Инджирлик", где дислоцированы около 270 военнослужащих ФРГ.
По его словам, отказ турецкой стороны связан с тем, что ФРГ предоставила убежище турецким солдатам, обвиняемых Анкарой в участии в попытке государственного переворота.
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