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Дальнее зарубежье 15.05.2017 20:02

Меркель заявила о возможном перемещении военнослужащих ФРГ с турецкой базы в Иорданию

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о возможной передислокации контингента Бундесвера с военной базы "Инджирлик" в Турции в соседнюю Иорданию.

"Это сложно. И мы уведомили (Анкару - ИФ) об этом по различным каналам. Мы продолжим переговоры (с турецкой стороной), но параллельно будем рассматривать другие пути - это означает искать альтернативы для "Инджирлика", возможной альтернативой, например, среди других является Иордания", - сказала А.Меркель журналистам в Берлине.

Ранее в понедельник представитель МИД ФРГ Мартин Шефер сообщил журналистам, что Турция отклонила запрос германской стороны о предоставлении возможности группе немецких депутатов посетить "Инджирлик", где дислоцированы около 270 военнослужащих ФРГ.

По его словам, отказ турецкой стороны связан с тем, что ФРГ предоставила убежище турецким солдатам, обвиняемых Анкарой в участии в попытке государственного переворота.

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Тэги: ФРГ, КОНТИНГЕНТ, ТУРЦИЯ, МЕРКЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]