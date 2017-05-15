ISB в 2016г выплатило компенсаций на сумму свыше 700 тыс. манатов

Бюро по обязательному страхованию (ISB) в Азербайджане в 2016 году выплатило компенсаций пострадавшим и семьям погибших в ДТП на общую сумму 700,687 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Бюро.
«В 2016 году, в целом, осуществлено 196 компенсационных выплат на общую сумму 700,687 тыс. манатов», - отметили в бюро.
При этом в 2016 году ISB отказало в выплате по 14 обращениям за компенсациями.
«Из выплаченных компенсаций 134 пришлись на случаи смерти (606,167 тыс. манатов), 15 – случаи получения тяжелых травм после ДТП (22 тыс. манатов), 25 – случаи получения травм средней тяжести (37,47 тыс. манатов), 13 – случаи получения участником ДТП инвалидности (28,3 тыс. манатов), 9 – случаи получения легких травм (6,75 тыс. манатов)», - сообщили в бюро.
Основная функция Бюро – осуществление компенсационных выплат, управление определенным финансовым фондом, посредством которого будет производиться выплата этих компенсаций.
Финансовые ресурсы Бюро формируются из нескольких источников. Во-первых, это будет вступительный взнос, которые вносят страховщики. Во-вторых, страховщики делают Гарантийный депозит по каждому виду обязательного страхования, которым хотят заниматься. В-третьих, 5% от размера суммарных премий по обязательным видам, страховыми компаниями должно ежемесячно перечисляться в Бюро.
Членский взнос для страховых компаний, которые хотят стать учредителями и вступить в Бюро, составляет 200 тыс. манатов.
Если страховая компания заинтересована в предоставлении услуг по нескольким видам обязательного страхования, то по каждому виду она вносит отдельный депозит.
Размер разового депозита для членов Бюро по обязательному страхованию недвижимости составляет 100 тыс. манатов; обязательному страхованию ответственности владельцев недвижимого имущества – 100 тыс. манатов; обязательному страхованию автогражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) – 200 тыс. манатов; обязательному страхованию пассажиров – 200 тыс. манатов; обязательному страхованию потери трудоспособности физических лиц от несчастных случаев и профессиональных заболеваний в производстве – 100 тыс. манатов.
А.Ахундов
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