Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8609 RUR   0.03 GBR   2.1979 TRY   0.4772

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.84 Brent   50.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 20° Завтра 13° 19° 17 Май 12° 19° 18 Май 14° 21°

Внутренняя политика 15.05.2017 18:18

Президент Алиев выделил 1,8 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 1,8 млн. манатов на строительство автомобильной дороги Мехдиабад-Фатмеи-Горадиль в Абшеронском районе Баку, сообщает сайт главы государства.

Средства будут выделены ОАО «Azeravtoyol» из госбюджета Азербайджана на 2017 год.

Автодорога соединяет три населенных пункта с общим населением 16 тыс. человек.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, АВТОДОРОГА, ФИНАНСИРОВАНИЕ


Похожие новости


Президент Азербайджана принял участие в торжественной церемонии по случаю Победы над фашизмом Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла Мали в Азербайджане Президент Алиев принял председателя Национальной Ассамблеи Джибути Президент Алиев принял участие в открытии кампуса Бакинской высшей школы нефти Президент Алиев принял бывшего премьер-министра Катара Президент Азербайджана принял экс-президента Австрии

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]