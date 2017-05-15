Президент Алиев выделил 1,8 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 1,8 млн. манатов на строительство автомобильной дороги Мехдиабад-Фатмеи-Горадиль в Абшеронском районе Баку, сообщает сайт главы государства.

Средства будут выделены ОАО «Azeravtoyol» из госбюджета Азербайджана на 2017 год.

Автодорога соединяет три населенных пункта с общим населением 16 тыс. человек.

Ф.Исазаде