Верховный суд (ВС) РФ по требованию Минюста ликвидировал общественную организацию "Всероссийский азербайджанский конгресс".
"Заявление Минюста РФ с требованием о ликвидации общероссийской общественной организации "Всероссийский азербайджанский конгресс" подлежит удовлетворению", - огласил решение судья.
В суде представитель Минюста РФ сообщил , что поводом для ликвидации послужили многочисленные грубые нарушения со стороны организации.
"В ходе проверки вскрылся ряд существенных нарушений. Минюстом в адрес Центрального совета общероссийской общественной организации "Всероссийский Азербайджанский конгресс" неоднократно выносились предупреждения, обязывающие устранить выявленные нарушения действующего законодательства, но требования игнорировались", - сказал представитель министерства.
"Ответчиком нарушены требования к уставу организации , в частности, наименование организации не содержит указания на характер ее деятельности. Также не соблюдаются требования о периодичности проведения президиума", - добавил он.
В свою очередь, представители "Всероссийского азербайджанского конгресса" просили требование Минюста отклонить.
"Данная мера является несоразмерной. Мы подавали документы на изменения, но их не одобрили", - заявили ответчики.
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