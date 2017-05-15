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Внешняя политика 15.05.2017 19:09

ВС РФ удовлетворил требование Минюста о ликвидации "Всероссийского азербайджанского конгресса" после нарушений со стороны организации

Верховный суд (ВС) РФ по требованию Минюста ликвидировал общественную организацию "Всероссийский азербайджанский конгресс".

"Заявление Минюста РФ с требованием о ликвидации общероссийской общественной организации "Всероссийский азербайджанский конгресс" подлежит удовлетворению", - огласил решение судья.

В суде представитель Минюста РФ сообщил , что поводом для ликвидации послужили многочисленные грубые нарушения со стороны организации.

"В ходе проверки вскрылся ряд существенных нарушений. Минюстом в адрес Центрального совета общероссийской общественной организации "Всероссийский Азербайджанский конгресс" неоднократно выносились предупреждения, обязывающие устранить выявленные нарушения действующего законодательства, но требования игнорировались", - сказал представитель министерства.

"Ответчиком нарушены требования к уставу организации , в частности, наименование организации не содержит указания на характер ее деятельности. Также не соблюдаются требования о периодичности проведения президиума", - добавил он.

В свою очередь, представители "Всероссийского азербайджанского конгресса" просили требование Минюста отклонить.

"Данная мера является несоразмерной. Мы подавали документы на изменения, но их не одобрили", - заявили ответчики.

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Тэги: РОССИЯ, ВС, ОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]