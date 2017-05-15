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Карабахский конфликт 15.05.2017 19:59

Азербайджан уничтожил ЗРК ОСА, транспортно-заряжающую машину и личный состав ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщает об уничтожении зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) ОСА, транспортно-заряжающей машины (ТЗМ) и личного состава Вооруженных сил Армении в Физули-Ходжавендском направлении линии карабахского фронта.

«Военнослужащие ВС Армении совершили попытку взять под контроль воздушное пространство, выведя на передовую линию обороны ЗРК ОСА 15 мая в Физули-Ходжавендском направлении линии фронта»,- говорится в сообщении.

«С целью пресечения реальной угрозы летательным аппаратам Азербайджана и подавления активности противника был полностью уничтожен ЗРК ОСА, ТЗМ и личный состав»,- отмечается в сообщении.

Минобороны Азербайджана отмечает, что личный состав ЗРК ОСА составляет 5 военнослужащих. ЗРК производит захват и автосопровождение целей в радиусе до 45 км и уничтожает их на расстоянии 9 км.

Оборонное ведомство также распространило видеокадры уничтожения ЗРК, с которыми можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ЗРК, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]