Азербайджан уничтожил ЗРК ОСА, транспортно-заряжающую машину и личный состав ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщает об уничтожении зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) ОСА, транспортно-заряжающей машины (ТЗМ) и личного состава Вооруженных сил Армении в Физули-Ходжавендском направлении линии карабахского фронта.
«Военнослужащие ВС Армении совершили попытку взять под контроль воздушное пространство, выведя на передовую линию обороны ЗРК ОСА 15 мая в Физули-Ходжавендском направлении линии фронта»,- говорится в сообщении.
«С целью пресечения реальной угрозы летательным аппаратам Азербайджана и подавления активности противника был полностью уничтожен ЗРК ОСА, ТЗМ и личный состав»,- отмечается в сообщении.
Минобороны Азербайджана отмечает, что личный состав ЗРК ОСА составляет 5 военнослужащих. ЗРК производит захват и автосопровождение целей в радиусе до 45 км и уничтожает их на расстоянии 9 км.
Оборонное ведомство также распространило видеокадры уничтожения ЗРК, с которыми можно ознакомиться, пройдя по ссылке.
Ф.Исазаде
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