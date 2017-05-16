СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с новым ракетным запуском КНДР

Совет Безопасности ООН во вторник соберется на экстренную консультацию по поводу нового ракетного испытания, проведенного в КНДР 14 мая.
Заседание пройдет по инициативе США, Японии и Южной Кореи.
В постпредстве Уругвая, который председательствует в мае в СБ ООН, подтвердили факт проведения этого заседания, отметив, что оно должно пройти в закрытом режиме.
Ранее сообщалось, что Северная Корея в воскресенье произвела пуск баллистической ракеты средней дальности. Она пролетела около 700 км и упала в акватории Японского моря.
По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, был осуществлен "пуск недавно разработанной стратегической баллистической ракеты средней дальности Хвасон-12".
Позже генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил запуск баллистической ракеты КНДР, призвал Пхеньян выполнить международные обязательства и вернуться к политике денуклеаризации.
Постпред США при ООН Никки Хейли в свою очередь пообещала "закручивать гайки" в отношении КНДР и заявила, что лидер этого государства Ким Чен Ын находится в "состоянии паранойи".
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