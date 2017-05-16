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Дальнее зарубежье 16.05.2017 08:51

СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с новым ракетным запуском КНДР

Совет Безопасности ООН во вторник соберется на экстренную консультацию по поводу нового ракетного испытания, проведенного в КНДР 14 мая.

Заседание пройдет по инициативе США, Японии и Южной Кореи.

В постпредстве Уругвая, который председательствует в мае в СБ ООН, подтвердили факт проведения этого заседания, отметив, что оно должно пройти в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что Северная Корея в воскресенье произвела пуск баллистической ракеты средней дальности. Она пролетела около 700 км и упала в акватории Японского моря.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, был осуществлен "пуск недавно разработанной стратегической баллистической ракеты средней дальности Хвасон-12".

Позже генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил запуск баллистической ракеты КНДР, призвал Пхеньян выполнить международные обязательства и вернуться к политике денуклеаризации.

Постпред США при ООН Никки Хейли в свою очередь пообещала "закручивать гайки" в отношении КНДР и заявила, что лидер этого государства Ким Чен Ын находится в "состоянии паранойи".

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Тэги: ООН, КНДР, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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