СБ ООН решительно осудил ракетный пуск Северной Кореи

Совет безопасности ООН принял заявление, в котором решительно осудил новый пуск баллистической ракеты, осуществленный в воскресенье КНДР, а также предупредил о возможных мерах противодействия дальнейшим испытаниям.
В документе, единогласно принятом по инициативе Китая, подчеркивается, что КНДР должна "отказаться от дальнейших ядерных испытаний и испытаний баллистических ракет", как того требуют соответствующие резолюции СБ ООН, а также прекратить демонстрировать "в высшей степени дестабилизирующее поведение".
В противном случае Совет будет вынужден принять дальнейшие меры, в том числе ужесточить санкции, которые уже наложены на Пхеньян.
Члены Совбеза также отметили необходимость поддержания мира и стабильности в Северо-Восточной Азии политическими и дипломатическими средствами, призвав Северную Корею "продемонстрировать искренность в вопросах денуклеаризации".
Как сообщалось, во вторник СБ ООН по инициативе США, Японии и Южной Кореи проведет экстренное заседание в связи с новым северокорейским ракетным испытанием. Заседание пройдет в закрытом режиме. Как считают наблюдатели, на нем инициаторы его проведения предложат одобрить дальнейшие санкции против Пхеньяна.
Северная Корея в воскресенье произвела пуск баллистической ракеты средней дальности. Она пролетела около 700 км и упала в акватории Японского моря.
По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, был осуществлен "пуск недавно разработанной стратегической баллистической ракеты средней дальности Хвасон-12", которая "способна нести крупную тяжелую ядерную боеголовку".
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