Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8609 RUR   0.03 GBR   2.1979 TRY   0.4772

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.84 Brent   50.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 21° Завтра 12° 19° 18 Май 14° 21° 19 Май 14° 24°

Дальнее зарубежье 16.05.2017 09:32

"Вашингтон пост" случайно рассекретила номер мобильного телефона главы Пентагона

Номер личного мобильного телефона министра обороны США Джеймса Мэттиса случайно попал на страницу газеты "Вашингтон пост", сообщило издание The Hill.

Оно сообщило, что в "Вашингтон пост" появилась фотография, на которой изображен телохранитель президента США Дональда Трампа с пачкой бумаг в руке. На одном из листов можно разглядеть приколотую записку с номером телефона с указанием имени Дж.Мэттиса.

Это заметил один из читателей "Вашингтон пост", который позвонил в редакцию газеты. Позднее ее журналист набрал этот номер.

"Я позвонил. Был включен автоответчик. Но это был он (Дж.Мэттис - ИФ)", - сообщил журналист.

После этого фотография была заменена другой, а "Вашингтон пост" написала, что счастлива в связи с тем, что номер телефона "раньше не заметили россияне".

The Hill напоминает, что фотография появилась на страницах "Вашингтон пост" одновременно с публикацией материала о том, что Д.Трамп, якобы, разгласил секретные данные главе МИД России Сергею Лаврову в ходе состоявшейся накануне встречи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ГАЗЕТА, МИНИСТР, ТЕЛЕФОН


Похожие новости


The Washington Times призывает США не ставить разницы между сепаратизмом в Украине и Азербайджане Посол Азербайджана ответил на критичную публикацию в The New York Times Посол Азербайджана опротестовал критичную статью в The Washington Post "Монд" настаивает на достоверности информации о шпионаже американских спецслужб во Франции Сайт "Нью-Йорк таймс" вновь подвергся хакерской атаке "Нью-Йорк Таймс" сообщает об атаках китайских хакеров после публикации материалов о Вэнь Цзябао

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]