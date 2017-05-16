"Вашингтон пост" случайно рассекретила номер мобильного телефона главы Пентагона

Номер личного мобильного телефона министра обороны США Джеймса Мэттиса случайно попал на страницу газеты "Вашингтон пост", сообщило издание The Hill.

Оно сообщило, что в "Вашингтон пост" появилась фотография, на которой изображен телохранитель президента США Дональда Трампа с пачкой бумаг в руке. На одном из листов можно разглядеть приколотую записку с номером телефона с указанием имени Дж.Мэттиса.

Это заметил один из читателей "Вашингтон пост", который позвонил в редакцию газеты. Позднее ее журналист набрал этот номер.

"Я позвонил. Был включен автоответчик. Но это был он (Дж.Мэттис - ИФ)", - сообщил журналист.

После этого фотография была заменена другой, а "Вашингтон пост" написала, что счастлива в связи с тем, что номер телефона "раньше не заметили россияне".

The Hill напоминает, что фотография появилась на страницах "Вашингтон пост" одновременно с публикацией материала о том, что Д.Трамп, якобы, разгласил секретные данные главе МИД России Сергею Лаврову в ходе состоявшейся накануне встречи.