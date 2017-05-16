Госсекретарь США Тиллерсон: Трамп не обсуждал с Лавровым разведывательные источники и методы ведения военных операций

Президент США Дональд Трамп не обсуждал во время своей встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым разведывательные источники и методы ведения военных операций, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, комментируя сообщения о том, что Д.Трамп якобы предоставил С.Лаврову сверхсекретную информацию, касающуюся ИГИЛ.
"Во время встречи президента Трампа с министром иностранных дел Лавровым обсуждался широкий круг вопросов, среди которых были общие усилия и угрозы в том, что касается борьбы с терроризмом. Во время этого обмена мнениями обсуждалась природа специфических угроз, но не обсуждались источники, методы и военные операции", - говорится в заявлении Р.Тиллерсона, распространенном в понедельник.
В свою очередь, советник по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что "президент и министр иностранных дел рассмотрели общие угрозы от террористических организаций, включая угрозы авиации".
"Ни в коей мере не обсуждались ни какие-либо источники или методы разведки, ни военные операции, о которых не было бы уже известно публично", - подчеркнул он.
Ранее газета "Вашингтон Пост" сообщила, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой МИД РФ С.Лавровым раскрыл "высоко секретную информацию", касающуюся ИГИЛ.
В сообщении со ссылкой на действующего и бывшего чиновника администрации США утверждается, что это "поставило под угрозу важнейший источник информации об ИГИЛ".
Кроме того, утверждается в публикации, раскрытая информация была настолько чувствительна, что ее детали не разглашались даже союзникам, а также циркуляция этой информации была ограничена внутри правительства США.
Кроме того, утверждает газета, источник данной информации не давал разрешения США передавать ее России.
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