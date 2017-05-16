Американские сенаторы разошлись во мнениях о праве президента разглашать секреты

В стане американских сенаторов нет единого мнения по вопросу о том, имеет ли право президент США доводить до иностранных представителей секретные данные, полученные, в частности, американской разведкой.

Споры возникли после того, как газета "Вашингтон пост" сообщила, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым якобы раскрыл "совершенно секретную информацию", касающуюся ИГИЛ.

В сообщении со ссылкой на действующего и бывшего чиновника администрации США утверждается, что это "поставило под угрозу важнейший источник информации об ИГИЛ".

В связи с этим сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм распространили совместное заявление, в котором отметили, что президент, как главнокомандующий вооруженными силами имеет право сообщать секретные сведения, хотя они не хотели бы этого.

Со своей стороны сенаторы от Демократической партии подвергли Д.Трампа критике.

Так, сенатор Ричард Дублин назвал разглашение секретных данных "опасным и безрассудным". Марк Уорнер, член сенатского комитета по разведке, заявил, что недопустимо разглашать сведения, которые могут рассекретить источники информации, "особенно когда это касается России".

В то же время Белый дом продолжает отрицать факт разглашения Д.Трампом разведданных секретного характера российским представителям.

"Президент и министр иностранных дел (России С.Лавров - ИФ) рассмотрели проблему общих угроз для обеих стран, включая угрозы для полетов гражданской авиации", - заявил журналистам советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер, который присутствовал на встрече Д.Трампа и С.Лаврова.

Он подчеркнул, что "никогда не обсуждались источники разведки или методы ее работы, президент не обсуждал военные операции кроме уже общеизвестных".

"Нет ничего более серьезного для президента, чем безопасность американского народа. Сообщение, в том виде, в котором оно было опубликовано, является фальшивкой", - сказал советник Д.Трампа.

В аналогичном ключе высказался госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Во время встречи президента Трампа с министром иностранных дел Лавровым обсуждался широкий круг вопросов, среди которых были общие усилия и угрозы в том, что касается борьбы с терроризмом. Во время этого обмена мнениями обсуждалась природа специфических угроз, но не обсуждались источники, методы и военные операции", - говорится в распространенном заявлении Р.Тиллерсона.

Верховный суд РФ признал "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.