На юге Таджикистана на двух военных полигонах Хатлонского гарнизона Таджикистана - "Харбмайдон" и "Ляур" - с 30 мая по 1 июня пройдет активная фаза международных учений "Душанбе - Антитеррор - 2017".

"Азия-Плюс" со ссылкой на источник в силовом блоке правительства Таджикистана сообщает, что это первые учения, проводимые Антитеррористическим центром СНГ с привлечением вооруженных сил стран Содружества.

Отмечается, что в ходе учений на указанных полигонах Хатлона совместная группировка сухопутных войск Таджикистана и России при поддержке авиации отработает методы борьбы с террористическими группами, противодействия незаконным вооруженным формированиям в горной местности, а также элементы миротворческой операции.

"На сегодняшний день идут согласования по вопросу количества задействованных на учениях солдат, офицеров, военной техники, авиации Таджикистана и России", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что маневры пройдут в мае и июне на территории шести стран (России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана), причем заключительный этап должен состояться в Таджикистане.

В сообщении говорится, что для выполнения задач маневров потенциал 201-й российской военной базы в Таджикистане будет усилен. В районы проведения учения будут переброшены мобильные пункты управления, подразделения дальней, военно-транспортной, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии, а также спецназа и ВДВ.

Действия совместной группировки войск обеспечат военные инженеры, медики, специалисты войск радиационной, химической, биологической защиты и другие.

Координатором учений является Госкомитет национальной безопасности Таджикистана.