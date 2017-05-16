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СНГ 16.05.2017 10:16

В Таджикистане пройдут международные учения "Душанбе-Антитеррор-2017"

На юге Таджикистана на двух военных полигонах Хатлонского гарнизона Таджикистана - "Харбмайдон" и "Ляур" - с 30 мая по 1 июня пройдет активная фаза международных учений "Душанбе - Антитеррор - 2017".

"Азия-Плюс" со ссылкой на источник в силовом блоке правительства Таджикистана сообщает, что это первые учения, проводимые Антитеррористическим центром СНГ с привлечением вооруженных сил стран Содружества.

Отмечается, что в ходе учений на указанных полигонах Хатлона совместная группировка сухопутных войск Таджикистана и России при поддержке авиации отработает методы борьбы с террористическими группами, противодействия незаконным вооруженным формированиям в горной местности, а также элементы миротворческой операции.

"На сегодняшний день идут согласования по вопросу количества задействованных на учениях солдат, офицеров, военной техники, авиации Таджикистана и России", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что маневры пройдут в мае и июне на территории шести стран (России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана), причем заключительный этап должен состояться в Таджикистане.

В сообщении говорится, что для выполнения задач маневров потенциал 201-й российской военной базы в Таджикистане будет усилен. В районы проведения учения будут переброшены мобильные пункты управления, подразделения дальней, военно-транспортной, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии, а также спецназа и ВДВ.

Действия совместной группировки войск обеспечат военные инженеры, медики, специалисты войск радиационной, химической, биологической защиты и другие.

Координатором учений является Госкомитет национальной безопасности Таджикистана.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, УЧЕНИЯ, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]