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16.05.2017 09:08

В РИКЦ в Баку отметили Международный день семьи

15 мая с.г. в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку отметили праздник, посвященный Международному дню семьи. Как известно, этот праздник установлен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) в 1993 году.

В зале собрались представители общественности, молодежи, соотечественники.

Состоялся праздничный концерт. В него вошли классические и эстрадные произведения в исполнении учащихся Республиканской гимназии искусств и музыкального колледжа при Азербайджанской национальной консерватории Бану Тагиевой, Кянана Бабазаде, Мехмана Бабаева, Махира Бабаева, Нихада Оруджева, Зулейхи Абдуллаевой, Мурада Аббасова, Сеида Самедова, Сулеймана Махмудова и Нураны Алиевой.

Вел концерт студент Азербайджанского государственного экономического университета Ниджат Тарвердиев.

Фотографии:

1 - 16. В РИКЦ отметили Международный день семьи

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]