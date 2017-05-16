В РИКЦ в Баку отметили Международный день семьи

15 мая с.г. в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку отметили праздник, посвященный Международному дню семьи. Как известно, этот праздник установлен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) в 1993 году.
В зале собрались представители общественности, молодежи, соотечественники.
Состоялся праздничный концерт. В него вошли классические и эстрадные произведения в исполнении учащихся Республиканской гимназии искусств и музыкального колледжа при Азербайджанской национальной консерватории Бану Тагиевой, Кянана Бабазаде, Мехмана Бабаева, Махира Бабаева, Нихада Оруджева, Зулейхи Абдуллаевой, Мурада Аббасова, Сеида Самедова, Сулеймана Махмудова и Нураны Алиевой.
Вел концерт студент Азербайджанского государственного экономического университета Ниджат Тарвердиев.
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1 - 16. В РИКЦ отметили Международный день семьи
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