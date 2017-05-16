Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8609 RUR   0.03 GBR   2.1979 TRY   0.4772

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.84 Brent   50.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 21° Завтра 12° 19° 18 Май 14° 21° 19 Май 14° 24°

ТЭК 16.05.2017 09:22

Цены на нефть продолжают расти после резкого скачка накануне, Brent подорожала до $51,96 за баррель

Цены на нефть растут во вторник после значительного подъема по итогам предыдущей сессии на ожиданиях продления срока действия соглашения об ограничении добычи нефти.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 выросла на $0,14 (0,27%) - до $51,96 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы увеличились в цене на $0,98 (1,93%) - до $51,82 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,13 (0,27%) - до $48,98 за баррель. Контракт подорожал на $1,01 (2,11%) - до $48,85 за баррель - по итогам предыдущей сессии.

Россия и Саудовская Аравия готовы продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года, говорится в совместном заявлении министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха по итогам встречи в Пекине.

При этом они рассчитывают, что к продленному соглашению о сокращении добычи присоединятся новые участники. Сейчас в нем участвуют 24 государства.

Нефтедобывающие страны примут решение в отношении возможного продления соглашения на встрече 25 мая.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что другие нефтедобывающие страны поддержат инициативу России и Саудовской Аравии.

"Мы видим реальную приверженность сокращению избытка нефти на глобальном рынке двух влиятельных нефтяных стран - Саудовской Аравии, крупнейшего мирового экспортера нефти, и России, ведущего мирового производителя нефти", - отмечает аналитик Forex.com Фавад Разакзада.

"При поддержке России, я думаю, соглашение будет достигнуто, - приводит слова эксперта MarketWatch. - Очевидно, что рынок ожидает этого, и цены на нефть идут вверх".

Согласно прогнозу эксперта, тенденция к подъему нефтяного рынка продолжится в следующие 10 дней, а официальное продление соглашения об ограничении добычи нефти спровоцирует "резкий рост цен".

Однако, даже при продлении срока действия соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК, опасения участников рынка в отношении роста добычи нефти в США сохранятся, отмечают аналитики.

Согласно прогнозу Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США, обнародованному в понедельник, добыча нефти на семи крупнейших сланцевых участках США в июне текущего года увеличится на 122 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с маем - до 5,401 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


Похожие новости


Нефть дорожает на ожиданиях дальнейшего ограничения добычи, цена Brent выросла до $52,45 за баррель Нефть дорожает в понедельник на заявлениях министров РФ и Саудовской Аравии, Brent выше $51,6 Цены на нефть стабильны в пятницу, Brent держится у $50,8 за баррель Цены на нефть продолжают расти после резкого скачка накануне, Brent подорожала до $50,48 за баррель Цены на нефть восстанавливаются в среду, Brent торгуется у $49,3 за баррель Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США, цена Brent превысила $49 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]