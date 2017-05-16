Евро подорожал к манату до 1,8715 AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 16 мая сохранил на уровне 1,7025 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 16 мая ЦБА определил в 1,8715 манат/1EUR (15 мая - 1,8609 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 16 мая установил на уровне 0,0302 манат/1RUB (15 мая- 0,03 манат/1RUB).

Н.Аббасова