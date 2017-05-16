Понижение рейтингов МБА носит временный характер – председатель правления

Понижение рейтингов Международного банка Азербайджана (МБА) носит временный характер, считает председатель правления банка Халид Ахадов.

«Обычно в период процесса реструктуризации обязательств рейтинги финансовых организаций понижаются, а после завершения процесса рейтинги вновь восстанавливаются», - сказал Х.Ахадов, слова которого приводятся в сообщении банка.

Международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и Moody`s в понедельник понизили рейтинги МБА и поместили их в список на пересмотр, что связано с заявлением МБА о реструктуризации внешних обязательств и обмене части своих долгов на суверенные облигации Азербайджана.

Председатель правления банка отметил, что подобное изменение рейтингов является нормальной практикой.

«Для нас эти решения рейтинговых агентств не стали неожиданностью. Подобное встречается в практике зарубежных финансовых организаций, прошедших через процесс реструктуризации обязательств», - сказал Х.Ахадов.

МБА в сообщении отмечает, что ожидает повышения своих рейтингов после реструктуризации внешних обязательств.

Как сообщалось ранее, агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте МБА до «CCC» с «BB» и поместило его в список на пересмотр (RWE). Кроме того, Fitch понизило краткосрочный РДЭ в иностранной валюте МБА до «C» с «B», также поместив его в список RWE. Агентство сохранило рейтинг устойчивости банка на уровне «f», а также понизило рейтинг поддержки банка до «5» с «3», при этом поместив его в список на пересмотр в сторону повышения (RWP).

Агентство Moody`s понизило рейтинг приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте МБА до Caa3 с B1 и поместило его в список на пересмотр в сторону понижения. Агентство поместило в список на пересмотр в сторону понижения также долгосрочные депозитные рейтинги в местной и иностранной валюте (B1), долгосрочную оценку риска контрагента (Ba3(cr)). Кроме того, Moody`s подтвердило краткосрочные депозитные рейтинги в местной и иностранной валюте на уровне NP, рейтинг базовой кредитной оценки на уровне ca, краткосрочную оценку риска контрагента на уровне NP(cr).

МБА 11 мая объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложит инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. Часть внешних обязательств МБА будет обменена на суверенные облигации Азербайджана.

Как сообщалось ранее, очередной этап оздоровления МБА предусматривает проведение добровольной реструктуризации внешних обязательств банка.

«В рамках добровольной реструктуризации планируется передать правительству Азербайджана обязательства в инвалюте, привлеченные от международных финансовых институтов. В связи с этим, до завершения процесса передачи данных долгов банка правительству приостанавливается процесс выплаты обязательств в инвалюте перед иностранными кредиторами (за исключением выплат процентов по сделкам торгового финансирования)», - говорилось в сообщении банка.

МБА отметил, что план добровольной реструктуризации обязательств согласован с Палатой надзора за финансовыми рынками Азербайджана. При этом власти Азербайджана планируют провести собрание с иностранными кредиторами и рассчитывают, как минимум с 2/3 из них договориться о реструктуризации.

В целом, МБА намерен реструктуризировать внешние обязательства на общую сумму $3 млрд 337 млн 105,084 тыс. Встреча руководства Минфина Азербайджана и банка с иностранными кредиторами запланирована на 23 мая.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 15 июля 2015 года указ о мерах по восстановлению финансовой позиции МБА для подготовки банка к приватизации. С этой целью проблемные активы банка были переданы ЗАО «Аграркредит».

По оценкам Международного валютного фонда конечной целью мероприятий по оздоровлению МБА является приватизация банка в течение пяти лет. В свою очередь, Р.Асланлы ранее заявлял, что МБА в I-ом полугодии 2017 года будет готов к приватизации.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Ахундов