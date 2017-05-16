Каспар остановил на капремонт паром «Профессор Гюль»

ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (Каспар) остановило на капитальный ремонт паром «Профессор Гюль», отмечается в сообщении общества.

«Объем работ включает ремонт всех машин и механизмов судна, главного и вспомогательного двигателей, насосов, сепараторов, холодильников, компрессоров, трубопроводных систем судна и части корпуса», - говорится в информации.

Также в процессе ремонтных работ будут установлены два резервуара для сбора жидких грузов в случае их разлива при транспортировке.

Сроки завершения ремонтных работ Каспар не уточняет.

Паром «Профессор Гюль» был построен в 1986 году. Длина судна составляет 154,4 метров, ширина – 18,3 метра. Судно способно перевозить за один рейс 28 вагонов.

На балансе Каспар имеется 13 паромов, из которых 7 рассчитаны на перевозку 28 вагонов, 6 – на перевозку 52-54 вагонов. Эти паромы задействованы в грузоперевозках по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Н.Аббасова