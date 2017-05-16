Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8715 RUR   0.0302 GBR   2.1982 TRY   0.4801

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.84 Brent   50.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 20° Завтра 12° 19° 18 Май 14° 21° 19 Май 15° 24°

Дальнее зарубежье 16.05.2017 13:00

Продажи автомобилей в ЕС упали в апреле на 6,6% из-за Volkswagen, Британии и Пасхи

Число зарегистрированных новых автомобилей в 27 странах Европейского союза (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) сократилось в апреле 2017 года на 6,6% по сравнению с тем же месяцем 2016 года, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Показатель снизился впервые с июля 2016 года. Основной причиной стало меньшее число рабочих дней в связи с пасхальными праздникам, которые в этом году в Европе выпали на апрель. Кроме того, резко ослабел спрос на машины марки Volkswagen, а в Великобритании продажи рухнули почти на 20% из-за изменений налогообложения и снижения покупательной способности, в результате чего она переместилась с первого места в марте на 4-е в апреле.

Продажи в ЕС в апреле составили 1,19 млн автомашин по сравнению с 1,27 млн годом ранее. При этом мартовские объемы регистрации были самыми высокими в истории для этого месяца. Благодаря этому в январе-апреле продажи машин в ЕС выросли на 4,7%, до 5,33 млн.

В странах ЕС (без Мальты), Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии в прошлом месяце было продано 1,23 млн автомобилей против 1,32 млн годом ранее. За четыре месяца 2017 года продажи повысились на 4,5%, до 5,49 млн машин.

ACEA отмечает, что снижение в апреле было зафиксировано на 4 из 5 крупнейших авторынках Европы. В Германии количество регистраций упало на 8%, до 290,7 тыс., во Франции - на 6%, до 171,9 тыс., в Италии - на 4,6%, до 160 тыс., в Великобритании - на 19,8%, до 152 тыс.

Вместе с тем в Испании наблюдался подъем на 1,1%, до 101,4 тыс. автомобилей.

Максимальный рост продаж был зафиксирован в Хорватии (+29%), а также в Португалии (+17,8%), а самое значительное снижение - на 24,5% - в Ирландии.

Лидером европейского авторынка осталась группа Volkswagen, хотя ее продажи в прошлом месяце рухнули на 8,8% - до 293,6 тыс. автомобилей, а ее доля рынка уменьшилась до 24,7% с 25,3%. Количество регистраций автомобилей собственно бренда Volkswagen уменьшилось на 13,8%. Продажи Audi упали на 10,3%, Skoda - на 4,9%, Porsche - на 16,2%.

Доля французского концерна PSA Group на европейском рынке не изменилась, составив 10,5%. Компания сократила продажи на 6,4%, до 125 тыс. Число проданных машин марки Peugeot уменьшилось на 3,9%, а Citroen - на 6,1%.

Другой французский автопроизводитель, группа Renault, снизила продажи в Европе в апреле на 2,6%, при этом доля компании на рынке региона повысилась с 10,3% до 10,7%. По продажам она 2-й месяц подряд обошла конкурентов из PSA - 128 тыс. Объемы сбыта новых автомобилей бренда Renault снизились на 2,7%, Dacia - на 2,5%. Но число проданных в Европе автомобилей Lada взлетело на 37,7% (до 402 шт.).

Продажи FCA Group на европейском рынке снизились в прошлом месяце на 0,8%, Ford сократил реализацию на 11,4%, Opel - на 13,4%. BMW снизила продажи на 6%, Daimler - на 2,7%.

Объемы регистраций машин производства Toyota в Европе выросли в апреле на 5,3%, Kia - на 8%, Suzuki - на 12,8%. Вместе с тем продажи Nissan упали на 13,2%, Hyundai - на 10,3%, Mazda - на 6,7%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, АВТОМОБИЛИ, ПРОДАЖИ


Похожие новости


Продажи автомобилей в ЕС взлетели в мае на 16%, лидерами роста стали Италия, Франция, Испания Продажи автомобилей в ЕС в апреле выросли на 9,1%, VW сократил долю рынка до 5-летнего минимума Продажи автомобилей в ЕС в ноябре выросли 27-й месяц подряд, доля VW резко снизилась Продажи автомобилей в ЕС подскочили на 9,8% в сентябре, VW теряет долю рынка Рост продаж автомобилей в Европе в июне был максимальным за 5,5 лет Рост продаж автомобилей в Европе в марте был максимальным за год

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]