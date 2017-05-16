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Дальнее зарубежье 16.05.2017 13:16

Amnesty International сообщает о растущем преследовании правозащитников в мире

Правозащитники во всем мире все чаще подвергаются давлению, преследованиям и насилию, говорится в докладе международной неправительственной организации Amnesty International, опубликованном во вторник.

Согласно статистике, в 2016 году погиб 281 правозащитник в 22 странах. Для сравнения, в 2015 году число погибших борцов за права человека достигло 156 человек.

"Правительства, вооруженные группировки, концерны и другие власть имущие ведут лобовую атаку на правозащитников", - сказано в докладе, который цитирует радиостанция "Дойче велле".

В таких странах, как Россия, Египет, Китай, Индия, правительства "борются против гражданского общества, как если бы защита прав человека была преступлением", заявила представитель Amnesty в Германии Андреа Берг, передает радиостанция.

"Каждое правительство должно гарантировать общественную среду, в которой защитники прав человека могут работать в безопасности", - подчеркнула правозащитница.

В 68 странах правозащитников арестовывали, в 94-х - они подвергались угрозам и нападениям. Кроме того, в 63 странах были инициированы кампании по дискредитации правозащитников.

В особенности в России и Мексике распространены интернет-сообщества, публикующие дезинформацию о правозащитниках и журналистах, утверждает Amnesty International.

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Тэги: МИР, ПРАВОЗАЩИТА, ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, ДОКЛАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]