Amnesty International сообщает о растущем преследовании правозащитников в мире

Правозащитники во всем мире все чаще подвергаются давлению, преследованиям и насилию, говорится в докладе международной неправительственной организации Amnesty International, опубликованном во вторник.
Согласно статистике, в 2016 году погиб 281 правозащитник в 22 странах. Для сравнения, в 2015 году число погибших борцов за права человека достигло 156 человек.
"Правительства, вооруженные группировки, концерны и другие власть имущие ведут лобовую атаку на правозащитников", - сказано в докладе, который цитирует радиостанция "Дойче велле".
В таких странах, как Россия, Египет, Китай, Индия, правительства "борются против гражданского общества, как если бы защита прав человека была преступлением", заявила представитель Amnesty в Германии Андреа Берг, передает радиостанция.
"Каждое правительство должно гарантировать общественную среду, в которой защитники прав человека могут работать в безопасности", - подчеркнула правозащитница.
В 68 странах правозащитников арестовывали, в 94-х - они подвергались угрозам и нападениям. Кроме того, в 63 странах были инициированы кампании по дискредитации правозащитников.
В особенности в России и Мексике распространены интернет-сообщества, публикующие дезинформацию о правозащитниках и журналистах, утверждает Amnesty International.
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