Переговоры о формировании коалиции в Нидерландах провалились

Переговоры о формировании правящей коалиции в Нидерландах завершились провалом, сообщило европейское издание "Политико".
"Дорогие друзья, это не сработало. Существенные разногласия оказались слишком глубокими", - приводит издание слова Эдит Схипперс, отвечавшей за переговоры по формированию коалиции.
Она отметила, что четыре политические партии, участвовавшие в прошедших накануне переговорах, не смогли прийти к договоренности в миграционном вопросе.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал "печальным" провал переговоров.
В свою очередь лидер нидерландской "Партии свободы" Герт Вилдерс назвал провал переговоров "хорошей новостью", напомнив, что его партия готова подключиться к созданию правящего блока.
В марте в Нидерландах состоялись парламентские выборы. Победу на них одержала партия М.Рютте
Госкомитет Азербайджана принял заявление по решению о закрытии ВАК
МИД Азербайджана назвал «недружественным шагом» ликвидацию Всероссийского азербайджанского конгресса
Получившие религиозное образование за рубежом граждане Азербайджана смогут заниматься религиозной деятельностью в республике
Нефть растет во вторник, Brent торгуется у $52,1 за баррель
Строительство Транс-Адриатического газопровода выполнено почти на 40%
МБА по завершению реструктуризации внешних обязательств начнет подготовку к приватизации - предправления
Christie`s выручил $289 млн на самых успешных торгах с 2010г
Оглашены условия выдачи квартир журналистам в Азербайджане
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Nar увеличивает охват и качество сети на освобожденных от оккупации территориях
Компания Bakcell продолжает поддерживать детей, нуждающихся в особой заботе
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»