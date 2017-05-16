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Дальнее зарубежье 16.05.2017 13:31

Переговоры о формировании коалиции в Нидерландах провалились

Переговоры о формировании правящей коалиции в Нидерландах завершились провалом, сообщило европейское издание "Политико".

"Дорогие друзья, это не сработало. Существенные разногласия оказались слишком глубокими", - приводит издание слова Эдит Схипперс, отвечавшей за переговоры по формированию коалиции.

Она отметила, что четыре политические партии, участвовавшие в прошедших накануне переговорах, не смогли прийти к договоренности в миграционном вопросе.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал "печальным" провал переговоров.

В свою очередь лидер нидерландской "Партии свободы" Герт Вилдерс назвал провал переговоров "хорошей новостью", напомнив, что его партия готова подключиться к созданию правящего блока.

В марте в Нидерландах состоялись парламентские выборы. Победу на них одержала партия М.Рютте

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, КОАЛИЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]