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Дальнее зарубежье 16.05.2017 13:43

Треть французов одобряют назначение Эдуара Филиппа на пост премьера страны

Около трети французов положительно оценивают решение назначить премьер-министром Франции Эдуара Филиппа, свидетельствуют результаты опубликованного во вторник опроса.

По данным опроса компаний Atlantico и Harris Interactive, 32% респондентов считают назначение Э.Филиппа "хорошим событием", тогда как 11% не одобряют это решение. Еще 57% затруднились ответить.

Между тем, 71% опрошенных хотели бы, чтобы в правительство нового премьер-министра Франции вошли политики-центристы.

Опрос проводился 15 мая, в нем приняли участие более 1 тыс. человек.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение назначить премьером страны Э.Филиппа и поручил ему сформировать правительство.

46-летний Э.Филипп до назначения на пост премьера был мэром города Гавр и депутатом Национального собрания от партии "Республиканцы".

Как сообщалось, состав нового правительства Франции планируется объявить во вторник во второй половине дня.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕМЬЕР, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]