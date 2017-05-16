Треть французов одобряют назначение Эдуара Филиппа на пост премьера страны

Около трети французов положительно оценивают решение назначить премьер-министром Франции Эдуара Филиппа, свидетельствуют результаты опубликованного во вторник опроса.

По данным опроса компаний Atlantico и Harris Interactive, 32% респондентов считают назначение Э.Филиппа "хорошим событием", тогда как 11% не одобряют это решение. Еще 57% затруднились ответить.

Между тем, 71% опрошенных хотели бы, чтобы в правительство нового премьер-министра Франции вошли политики-центристы.

Опрос проводился 15 мая, в нем приняли участие более 1 тыс. человек.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение назначить премьером страны Э.Филиппа и поручил ему сформировать правительство.

46-летний Э.Филипп до назначения на пост премьера был мэром города Гавр и депутатом Национального собрания от партии "Республиканцы".

Как сообщалось, состав нового правительства Франции планируется объявить во вторник во второй половине дня.