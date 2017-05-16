Треть французов одобряют назначение Эдуара Филиппа на пост премьера страны

Около трети французов положительно оценивают решение назначить премьер-министром Франции Эдуара Филиппа, свидетельствуют результаты опубликованного во вторник опроса.
По данным опроса компаний Atlantico и Harris Interactive, 32% респондентов считают назначение Э.Филиппа "хорошим событием", тогда как 11% не одобряют это решение. Еще 57% затруднились ответить.
Между тем, 71% опрошенных хотели бы, чтобы в правительство нового премьер-министра Франции вошли политики-центристы.
Опрос проводился 15 мая, в нем приняли участие более 1 тыс. человек.
Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение назначить премьером страны Э.Филиппа и поручил ему сформировать правительство.
46-летний Э.Филипп до назначения на пост премьера был мэром города Гавр и депутатом Национального собрания от партии "Республиканцы".
Как сообщалось, состав нового правительства Франции планируется объявить во вторник во второй половине дня.
Госкомитет Азербайджана принял заявление по решению о закрытии ВАК
МИД Азербайджана назвал «недружественным шагом» ликвидацию Всероссийского азербайджанского конгресса
Получившие религиозное образование за рубежом граждане Азербайджана смогут заниматься религиозной деятельностью в республике
Нефть растет во вторник, Brent торгуется у $52,1 за баррель
Строительство Транс-Адриатического газопровода выполнено почти на 40%
МБА по завершению реструктуризации внешних обязательств начнет подготовку к приватизации - предправления
Christie`s выручил $289 млн на самых успешных торгах с 2010г
Оглашены условия выдачи квартир журналистам в Азербайджане
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Nar увеличивает охват и качество сети на освобожденных от оккупации территориях
Компания Bakcell продолжает поддерживать детей, нуждающихся в особой заботе
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»