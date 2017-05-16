Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8715 RUR   0.0302 GBR   2.1982 TRY   0.4801

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.84 Brent   50.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 20° Завтра 12° 19° 18 Май 14° 21° 19 Май 15° 24°

СНГ 16.05.2017 14:03

Бекмамбетов возглавил список Forbes самых успешных российских режиссеров

Тимур Бекмамбетов, Леван Габриадзе, Федор Бондарчук вошли в пятёрку самых успешных российских режиссеров по версии журнала Forbes.

Список из 20 режиссёров был опубликован во вторник.

Отмечается, что фильмы Т.Бекмамбетова принесли 430 млн долларов. Самым кассовым его фильмом стала картина "Особо опасен" с Анджелиной Джоли, Морганом Фрименом и Джеймсом Макэвоем.

Вторую строчку рейтинга занимает Леван Габриадзе, самой кассовой лентой которого является триллер "Убрать из друзей". Всего же его фильмы принесли 79,3 млн долларов.

Тройку лидеров замыкает Ф.Бондарчук. Его общий финансовый показатель составляет 69 млн долларов. Самой кассовый картиной режиссера стал "Сталинград".

В топ-20 также вошли Н.Лебедев ("Волкодав"), Дмитрий Дьяченко ("О чем еще говорят мужчины"), Жора Крыжовников ("Горько!"), Марюс Вайсберг ("Любовь в большом городе 3"), Андрей Кравчук ("Адмиралъ") и другие.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, РЕЖИССЕРЫ, FORBES, СПИСОК


Похожие новости


Закон об охране интеллектуальных прав режиссеров-постановщиков в РФ подписан президентом Путиным

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]