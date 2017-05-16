Бекмамбетов возглавил список Forbes самых успешных российских режиссеров

Тимур Бекмамбетов, Леван Габриадзе, Федор Бондарчук вошли в пятёрку самых успешных российских режиссеров по версии журнала Forbes.

Список из 20 режиссёров был опубликован во вторник.

Отмечается, что фильмы Т.Бекмамбетова принесли 430 млн долларов. Самым кассовым его фильмом стала картина "Особо опасен" с Анджелиной Джоли, Морганом Фрименом и Джеймсом Макэвоем.

Вторую строчку рейтинга занимает Леван Габриадзе, самой кассовой лентой которого является триллер "Убрать из друзей". Всего же его фильмы принесли 79,3 млн долларов.

Тройку лидеров замыкает Ф.Бондарчук. Его общий финансовый показатель составляет 69 млн долларов. Самой кассовый картиной режиссера стал "Сталинград".

В топ-20 также вошли Н.Лебедев ("Волкодав"), Дмитрий Дьяченко ("О чем еще говорят мужчины"), Жора Крыжовников ("Горько!"), Марюс Вайсберг ("Любовь в большом городе 3"), Андрей Кравчук ("Адмиралъ") и другие.