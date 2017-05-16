Доллар на валютном аукционе во вторник незначительно подешевел к манату

Средневзвешенный курс маната к доллару на валютном аукционе во вторник составил 1,7022 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"ЦБА 16 мая с участием Госнефтефонда Азербайджана провел валютный аукцион, на котором средневзвешенный курс маната сформировался на уровне 1,7022 манат/$1", - сообщили в ЦБА.
На предыдущем валютном аукционе 11 мая средневзвешенный курс составил 1,7025 манат/$1
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов. Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях. Заказы обеспечиваются от верхней цены к нижней.
Н.Аббасова
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