Баку возлагает надежды на Рим в урегулировании карабахского конфликта – МИД Азербайджана

Баку надеется на усилия Италии в урегулировании карабахского конфликта, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Главы МИД Азербайджана и Италии Э.Мамедъяров и Анджелино Альфано обменялись поздравительными письмами в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Учитывая, что Италия в 2017 году является членом «тройки» ОБСЕ, Азербайджан возлагает большие надежды на усилия официального Рима по скорому и справедливому урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права, на основе резолюций СБ ООН, в рамках территориальной целостности, суверенитета и международно-признанных границ», - приводит слова Э.Мамедъярова пресс-служба МИД.

Ф.Исазаде