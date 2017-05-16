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Внешняя политика 16.05.2017 13:11

Баку возлагает надежды на Рим в урегулировании карабахского конфликта – МИД Азербайджана

Баку надеется на усилия Италии в урегулировании карабахского конфликта, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Главы МИД Азербайджана и Италии Э.Мамедъяров и Анджелино Альфано обменялись поздравительными письмами в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Учитывая, что Италия в 2017 году является членом «тройки» ОБСЕ, Азербайджан возлагает большие надежды на усилия официального Рима по скорому и справедливому урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права, на основе резолюций СБ ООН, в рамках территориальной целостности, суверенитета и международно-признанных границ», - приводит слова Э.Мамедъярова пресс-служба МИД.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИТАЛИЯ, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]