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Дальнее зарубежье 16.05.2017 14:16

Хакеры угрожают Disney выложить в сеть похищенный фильм

Хакеры требуют от компании Disney выкуп за похищенный фильм, как сообщает MarketWatch.

Неизвестные утверждают, что получили доступ к одному из еще не вышедших фильмов студии и угрожают выложить его в интернет в том случае, если компания не заплатит выкуп. Точная сумма не раскрывается, но, по словам генерального директора компании Роберта Айгера, хакеры требуют перевести деньги в биткойнах.

Р.Айгер подчеркнул, что компания не намерена платить выкуп.

Disney не сообщает, к какому именно фильму хакеры получили доступ. Однако, с учетом графика выхода картин в прокат, можно предположить, что речь идет либо о фильме "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", либо об анимационном проекте студии Pixar "Тачки-3". Оба фильма являются продолжениями успешных франшиз. По прогнозам, каждая картина должна была принести компании не менее полумиллиарда долларов сборов в прокате. Досрочный релиз в интернете серьезно повлияет на кассовые сборы.

В апреле жертвой аналогичного преступления стала компания Netflix. После отказа в выплате выкупа хакеры выложили в сеть десять невыпущенных эпизодов сериала "Оранжевый - хит сезона".

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Тэги: США, DISNEY, ХАКЕРЫ, ВЫКУП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]