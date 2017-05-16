Хакеры угрожают Disney выложить в сеть похищенный фильм

Хакеры требуют от компании Disney выкуп за похищенный фильм, как сообщает MarketWatch.
Неизвестные утверждают, что получили доступ к одному из еще не вышедших фильмов студии и угрожают выложить его в интернет в том случае, если компания не заплатит выкуп. Точная сумма не раскрывается, но, по словам генерального директора компании Роберта Айгера, хакеры требуют перевести деньги в биткойнах.
Р.Айгер подчеркнул, что компания не намерена платить выкуп.
Disney не сообщает, к какому именно фильму хакеры получили доступ. Однако, с учетом графика выхода картин в прокат, можно предположить, что речь идет либо о фильме "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", либо об анимационном проекте студии Pixar "Тачки-3". Оба фильма являются продолжениями успешных франшиз. По прогнозам, каждая картина должна была принести компании не менее полумиллиарда долларов сборов в прокате. Досрочный релиз в интернете серьезно повлияет на кассовые сборы.
В апреле жертвой аналогичного преступления стала компания Netflix. После отказа в выплате выкупа хакеры выложили в сеть десять невыпущенных эпизодов сериала "Оранжевый - хит сезона".
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