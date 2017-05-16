Италия превратилась в основного торгового партнера Азербайджана, заявляют в Риме

Рим готов углубить и диверсифицировать сотрудничество в сфере экономики и торговли с Азербайджаном, заявил министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.
Главы МИД Азербайджана и Италии Эльмар Мамедъяров и А.Альфано обменялись поздравительными письмами в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между странами, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
«Азербайджану и Италии удалось построить значимые связи сотрудничества, в частности, в сфере экономики. Италия постепенно превратилась в основного торгового партнера Азербайджана. Италия готова к совместной работе с Азербайджаном по углублению и диверсификации сотрудничества в экономике и торговле, в том числе для выявления новых возможностей для компаний и гражданского общества»,- приводит пресс-служба МИД текст письма А.Альфано
Итальянский министр также отметил, что его страна будет решительно поддерживать интенсификацию отношений между Азербайджаном и Евросоюзом.
Ф.Исазаде
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