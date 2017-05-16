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Финансы 16.05.2017 13:32

Госнефтефонд Азербайджана в I квартале на валютных аукционах продал свыше $793 млн

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в январе-марте 2017 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $793,1 млн, отмечается в отчете Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по денежной политике.

«За три месяца 2017 года ГНФАР продал валюты на $793,1 млн», - говорится в отчете.

По данным Центробанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ГНФАР сократил объемы продажи валюты на аукционах на 36,7%.

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

ГНФАР в 2016 году продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $4,9 млрд, что на 37,5% ниже, чем в 2015 году.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГНФАР, ИНВАЛЮТА, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]