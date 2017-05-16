Госнефтефонд Азербайджана в I квартале на валютных аукционах продал свыше $793 млн

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в январе-марте 2017 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $793,1 млн, отмечается в отчете Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по денежной политике.

«За три месяца 2017 года ГНФАР продал валюты на $793,1 млн», - говорится в отчете.

По данным Центробанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ГНФАР сократил объемы продажи валюты на аукционах на 36,7%.

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

ГНФАР в 2016 году продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $4,9 млрд, что на 37,5% ниже, чем в 2015 году.

А.Ахундов