Госнефтефонд Азербайджана в I квартале на валютных аукционах продал свыше $793 млн

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в январе-марте 2017 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $793,1 млн, отмечается в отчете Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по денежной политике.
«За три месяца 2017 года ГНФАР продал валюты на $793,1 млн», - говорится в отчете.
По данным Центробанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ГНФАР сократил объемы продажи валюты на аукционах на 36,7%.
ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.
ГНФАР в 2016 году продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $4,9 млрд, что на 37,5% ниже, чем в 2015 году.
А.Ахундов
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