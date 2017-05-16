Толчки от землетрясения в Киргизии почувствовали в Казахстане и Узбекистане

На территории Киргизии во вторник в 15:07 по времени Астаны (12:07 мск) зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0.

Его эпицентр расположен на глубине 10 км в 417 км на юго-запад от Алматы, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета по науке Минобразования Казахстана.

Координаты эпицентра - 42.16 градуса северной широты, 72.01 градуса восточной долготы. Энергетический класс землетрясения - 12.5.

Между тем национальный центр данных Института геофизических исследований Казахстана уточнил, что эпицентр землетрясения располагался в 116 км к югу от Тараза (адмцентр Жамбылской области Казахстана).

По данным центра, землетрясение ощущалось в Киргизии, Казахстане и Узбекистане.