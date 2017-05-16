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СНГ 16.05.2017 14:30

Толчки от землетрясения в Киргизии почувствовали в Казахстане и Узбекистане

На территории Киргизии во вторник в 15:07 по времени Астаны (12:07 мск) зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0.

Его эпицентр расположен на глубине 10 км в 417 км на юго-запад от Алматы, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета по науке Минобразования Казахстана.

Координаты эпицентра - 42.16 градуса северной широты, 72.01 градуса восточной долготы. Энергетический класс землетрясения - 12.5.

Между тем национальный центр данных Института геофизических исследований Казахстана уточнил, что эпицентр землетрясения располагался в 116 км к югу от Тараза (адмцентр Жамбылской области Казахстана).

По данным центра, землетрясение ощущалось в Киргизии, Казахстане и Узбекистане.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]