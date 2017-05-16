Прогресс Киргизии в обеспечении демократической выборной системы очевиден - глава Венецианской комиссии

Председатель Венецианской комиссии Совета Европы Джанни Букиккио отметил прогресс в демократическом развитии Киргизии в преддверии очередных президентских выборов, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной избирательной комиссии республики.
"Конечно, еще есть, над чем работать, но все же многим другим странам предстоит сделать гораздо больше, чтобы достичь уровня успехов, которых добились в Киргизии. На нынешнем этапе развития прогресс очевиден, Киргизия уже так много сделала в обеспечении демократической выборной системы, что мы уже не так многому можем вас учить", - сказал Дж.Букиккио на встрече с главой ЦИК республики Нуржан Шайлдабековой.
"Дж.Букиккио подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества со странами Центральной Азии, в частности приоритетной работы с Киргизией и Казахстаном, как членами Совета Европы. Он выразил уверенность, что намеченные конкретные планы взаимодействия Венецианской комиссии с ЦИК Киргизии будут вкладом в развитие общих ценностей демократии", - рассказал агентству представитель пресс-службы,
Н.Шайлдабекова пригласила представителей Венецианской комиссии принять участие в мероприятиях в рамках подготовки и проведения предстоящих выборов президента республики.
Киргизия присоединилась к Уставу Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) в 2008 году. Стороны сотрудничают в реформировании избирательной системы Киргизии.
В феврале в ходе встречи главы ЦИК Киргизии Н.Шайлдабековой с президентом республики Алмазбеком Атамбаевым было объявлено, что выборы главы государства в соответствии с конституционным законом состоятся в третье воскресенье ноября, т.е. 19 ноября 2017 года.
В парламенте Киргизии, после заявлений оппозиционных депутатов о необходимости переноса даты выборов на более ранний срок, инициировали поправки в закон, согласно которым предлагается перенести дату выборов президента на 15 октября.
А.Атамбаев был избран президентом в 2011 году и неоднократно заявлял, что не намерен выдвигать преемника на пост главы государства. Согласно Конституции, президент страны избирается на один шестилетний срок и не имеет права переизбираться. Пропрезидентская партия социал-демократов (СДПК), представленная в парламенте страны большинством мандатов, пока не определилась с кандидатом.
Свою готовность участвовать в выборах президента Киргизии уже заявили бывший премьер-министр республики, лидер партии "Ак шумкар" (Белый кречет) Темир Сариев, лидер оппозиционной фракции "Онугуу-Прогресс" парламента страны Бакыт Торобаев и лидер крупнейшей оппозиционной парламенсткой фракции "Республика-Ата Журт" (Отечество) Омурбек Бабанов. Лидер внепарламентской оппозиционной партии "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан) Адахан Мадумаров также заявляет о своих президентских амбициях.
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