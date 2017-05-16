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Финансы 16.05.2017 13:46

Денежные переводы в Азербайджан за I квартал сократились на 21,6%

Объем денежных переводов в Азербайджан в январе-марте 2017 года по предварительным данным составил $140,5 млн, что на 21,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

"Экономическая ситуация в странах-партнерах сказалась на объеме денежных переводов в Азербайджан. По предварительным оценкам их объем в январе-марте 2017 года составил $140,5 млн против $179,2 млн за январь-март 2016 года", - отметили в Центробанке.

Объем денежных переводов в Азербайджан в 2016 году составил $564,1 млн, в 2015 году - $1 млрд 183 млн.

А.Ахундов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПЕРЕВОДЫ, ДЕНЕЖНЫЕ, СПАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]