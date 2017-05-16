В Азербайджане в I квартале 2017г подорожали 460 видов товаров и услуг

Среднегодовая базовая инфляция в Азербайджане в январе-марте 2017 года составила 12,6% против 13,3% за 2016 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

"Среднегодовая базовая инфляция, подсчитываемая без учета товаров, цены на которые регулируются государством, а также сельскохозяйственной продукции, имеющей сезонный характер, в Азербайджане в I квартале 2017 года составила 12,6% против 12,2% за I квартал 2016 года и 13,3% за 2016 год", - отметили в Центробанке.

Среднегодовая инфляция в январе-марте 2017 года составила 13,2%, в том числе по продовольственным товарам – 17%, непродовольственным товарам – 12,6%, услугам – 8,6%.

"В январе-марте 2017 года из 521 наименования товаров и услуг, которые используются для расчета инфляции, спад цен имел место только по 6 товарам и услугам, по 55 – цены не изменились. Таким образом, рост цен наблюдался по 460 видам товаров и услуг", - подчеркнули в банке.

А.Ахундов