Ежедневно в мире погибают более 3 тыс. подростков - ВОЗ

Более 1,2 млн подростков ежегодно погибают в мире, сообщили во вторник во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Таким образом, отметили в ВОЗ, ежедневно в мире погибают не менее 3 тыс. подростков.
Так, основной причиной смертей среди подростков в возрасте от 10 до 19 лет в 2015 году стали дорожные происшествия, - от них погибли более 115 тыс. человек. Другими причинами смертей стали инфекции нижних дыхательных путей и нанесение увечий самим себе.
Как отмечается в опубликованном во вторник докладе ВОЗ, две трети смертей среди подростков зафиксированы в Юго-Восточной Азии и Африке.
В ВОЗ подчеркнули важность улучшения систем здравоохранения, образования и соцобеспечения для того, чтобы иметь возможность таким образом предотвращать подростковую смертность, оказывая детям необходимую помощь и поддержку.
"Подростки на протяжении десятилетий полностью отсутствовали в национальных программах медстрахования. Относительно небольшие инвестиции, существующие на сегодняшний день и ориентированные на подростков, приведут к тому, что у нас будут здоровые взрослые, которые будут вносить положительный вклад в общественную жизнь, а также это приведет к более здоровому поколению в будущем", - заявила помощник гендиректора ВОЗ по вопросам здоровья семьи, женщин и детей Флавия Бустрео.
"Роль родителей, семьи, общества крайне важна, так как они имеют наибольшую возможность положительно влиять на поведение и здоровье подростка", - заявил в свою очередь директор департамента ВОЗ по здоровью матерей, детей и подростков Энтони Костелло.
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