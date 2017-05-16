Премьер Эстонии рассказал в парламенте о приоритетах страны во время председательства в ЕС

Целью Эстонии во время председательства в Совете Европейского союза будет сохранение сильной и единой Европы, заявил премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas).

"Самой главной целью Эстонии будет, чтобы Европейский союз сохранялся сильным и единым, и чтобы никто не чувствовал себя стоящим в стороне или брошенным", - сказал премьер, выступая во вторник в парламенте с докладом о приоритетах правительства во время председательства страны в ЕС.

По его словам, четырьмя приоритетами Эстонии во время председательства станут "открытая Европа с инновационной экономикой, безопасная и защищенная Европа, дигитальная Европа и свободное движение данных, а также открытая и устойчивая Европа".

Он отметил, что, несмотря на шок после итогов референдума в Великобритании о выходе из ЕС, "Европа, к разочарованию циников, популистов и пророков последнего дня, по-прежнему при добром здравии".

Говоря о безопасности в Европе, премьер-министр высказался за продолжение нынешней политики в отношении России, которая, по его мнению, нарушает международное право: "Россия не изменила своего поведения, не выполнила обязательства, и конфликт на Украине продолжается".

"Поэтому должна продолжиться и политика ЕС в отношении России, которая основывается на согласованных министрами иностранных дел пяти принципах, из которых главным является выполнение Минских соглашений", - считает глава правительства Эстонии.

Ю.Ратас высказался за продолжение программы Восточного партнерства Евросоюза.

"Для нас важно Восточное партнерство. Украина, Молдова, Азербайджан, Армения, Грузия и Белоруссия должны почувствовать всестороннюю поддержку Европейского союза. На саммите Восточного партнерства 24 ноября нужно будут предложить государствам-партнерам, их гражданам и предприятиям ощутимые результаты", - отметил премьер-министр.

Отвечая на вопросы депутатов, Ю.Ратас высказался против создания в Европейском союзе своей армии. "Нет, я не считаю, что Европе нужна отдельная армия. Я не считаю, что ЕС и НАТО должны стать конкурентами в области обороны. Наоборот, ЕС и НАТО могут вносить более эффективный вклад в оборонную политику и сотрудничество", - сказал премьер. Он напомнил также, что большинство государств Европы входят одновременно как в ЕС, так и в НАТО.

Эстония возглавит Совет Европейского союза 1 июля и будет председателем Евросоюза до конца нынешнего года.