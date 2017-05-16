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СНГ 16.05.2017 15:41

Израиль мог бы помочь Украине в сфере безопасности и обороны - премьер Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал власти Израиля помочь его стране в обеспечении потребностей украинских секторов безопасности и обороны.

Согласно обнародованному во вторник сообщению пресс-службы Кабинета министров Украины, В.Гройсман в рамках официального визита в Израиль провел встречу с министром обороны этой страны Авигдором Либерманом, в ходе которой стороны обсудили возможности усиления сотрудничества стран в военно-технической сфере.

"В связи с российской гибридной войной демократический мир должен демонстрировать дальнейшую солидарность", - отметил В.Гройсман.

Он призвал правительство Израиля предоставить Украине помощь, необходимую для обеспечения потребностей отечественного сектора безопасности и обороны, говорится в сообщении.

Украинский премьер выразил заинтересованность Киева в израильском опыте по лечению и реабилитации участников боевых действий.

"Украина заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Израилем в военно-технической сфере", - цитирует пресс-служба В.Гройсмана.

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Тэги: УКРАИНА, ИЗРАИЛЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]