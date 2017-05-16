Израиль мог бы помочь Украине в сфере безопасности и обороны - премьер Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал власти Израиля помочь его стране в обеспечении потребностей украинских секторов безопасности и обороны.
Согласно обнародованному во вторник сообщению пресс-службы Кабинета министров Украины, В.Гройсман в рамках официального визита в Израиль провел встречу с министром обороны этой страны Авигдором Либерманом, в ходе которой стороны обсудили возможности усиления сотрудничества стран в военно-технической сфере.
"В связи с российской гибридной войной демократический мир должен демонстрировать дальнейшую солидарность", - отметил В.Гройсман.
Он призвал правительство Израиля предоставить Украине помощь, необходимую для обеспечения потребностей отечественного сектора безопасности и обороны, говорится в сообщении.
Украинский премьер выразил заинтересованность Киева в израильском опыте по лечению и реабилитации участников боевых действий.
"Украина заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Израилем в военно-технической сфере", - цитирует пресс-служба В.Гройсмана.
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