Израиль мог бы помочь Украине в сфере безопасности и обороны - премьер Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал власти Израиля помочь его стране в обеспечении потребностей украинских секторов безопасности и обороны.

Согласно обнародованному во вторник сообщению пресс-службы Кабинета министров Украины, В.Гройсман в рамках официального визита в Израиль провел встречу с министром обороны этой страны Авигдором Либерманом, в ходе которой стороны обсудили возможности усиления сотрудничества стран в военно-технической сфере.

"В связи с российской гибридной войной демократический мир должен демонстрировать дальнейшую солидарность", - отметил В.Гройсман.

Он призвал правительство Израиля предоставить Украине помощь, необходимую для обеспечения потребностей отечественного сектора безопасности и обороны, говорится в сообщении.

Украинский премьер выразил заинтересованность Киева в израильском опыте по лечению и реабилитации участников боевых действий.

"Украина заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Израилем в военно-технической сфере", - цитирует пресс-служба В.Гройсмана.