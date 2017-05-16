Банки в Азербайджане в I квартале 2017г вдвое сократили чистые объемы продаж наличной валюты

Банки в Азербайджане в январе-марте 2017 года вдвое сократили чистые объемы продаж наличной валюты - до $77 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
"Сокращение объема валютного рынка привело к уменьшению продаж на рынке наличной валюты. В январе-марте 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года банки сократили чистые объемы продаж валюты в 2 раза - до $77 млн", - отметили в Центробанке.
В целом, объем валютного рынка Азербайджана в январе-марте 2017 года резко сократился по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года. В частности, объем операций с долларами США сократился на 33,5%. Объем операций с евро при этом вырос на 5.7%. "82,2% операций на валютном рынке пришлось на долю доллара, 17,8% - на другие валюты", - подчеркнули в Центробанке.
По данным Центробанка, в январе-марте 2017 года 28,1% валютных операций было проведено на межбанковском валютном рынке, 71,9% - на внутрибанковском валютном рынке.
А.Ахундов
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