Christie`s выручил $289 млн на самых успешных торгах с 2010г

Аукционный дом Christie`s выручил $289 млн с учетом комиссий на самых успешных торгах с 2010 года - в Нью-Йорке прошел очередной аукцион импрессионистского и модернистского искусства.
Как сообщается в пресс-релизе компании, бронзовая скульптура работы Константина Бранкузи "Спящая муза" ушла с молотка за $57,4 млн, что является рекордом для скульптора.
Также были проданы четыре работы Пабло Пикассо общей стоимостью $82,5 млн. Среди них один из самых известных портретов кисти Пикассо - "Сидящая женщина в голубом платье", ушедший за $45 млн. Как пишет BBC, в годы Второй мировой войны картина была захвачена нацистами и затем отбита бойцами французского Сопротивления.
Картина Марка Шагала "Три свечи" была продана за $14,6 млн, значительно превысив свою оценочную стоимость (от $8 млн до $12 млн). Работа Василия Кандинского "Сверху и слева", оцененная в $5-7 млн, ушла с молотка за $8,3 млн.
По итогам аукциона было продано 78% из 55 лотов, сумма выручки вдвое превысила показатель аналогичных торгов весной прошлого года.
Исполнительный директор Christie`s Гийом Черутти в интервью Financial Times выразил уверенность, что рынок предметов искусства вновь оживает. Он объяснил прошлогоднее падение спроса неуверенностью продавцов в экономической и политической ситуации. Г.Черутти рассчитывает добиться столь же высоких результатов на аукционе современного искусства, который пройдет 17 мая в Нью-Йорке.
Согласно отчету другого аукционного дома, Sotheby`s, опубликованному на прошлой неделе, убыток за первый квартал оказался меньше, чем ожидалось, что также показывает тенденцию к укреплению рынка.
Служба финансово-экономической информации
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