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СНГ 16.05.2017 16:46

Медведев на следующей неделе примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправсовета в Казани

Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Казани 26 мая под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"В повестке дня - вопросы дальнейшего развития многостороннего взаимодействия в рамках Содружества, включая подписание международных договоров в таких сферах, как использование атомной энергии в мирных целях; геодезия, картография, кадастр и дистанционное зондирование Земли; противодействие производству и распространению контрафактной продукции, защита интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.

В этот же день Д.Медведев примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

"В ходе встречи будет рассмотрен широкий спектр тем, касающихся интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, объединяющего Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе отметили, что планируется утвердить план совместных мероприятий по устранению изъятий и ограничений на рынке Союза, обсудить ход работы по подготовке основных направлений реализации цифровой повестки и развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности в государствах-членах.

"Будут рассмотрены вопросы организации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере агропромышленного комплекса, порядка согласования специфических субсидий в отношении промышленных товаров, а также другие темы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕМЬЕР, СНГ, СОВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]