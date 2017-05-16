Медведев на следующей неделе примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправсовета в Казани

Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Казани 26 мая под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"В повестке дня - вопросы дальнейшего развития многостороннего взаимодействия в рамках Содружества, включая подписание международных договоров в таких сферах, как использование атомной энергии в мирных целях; геодезия, картография, кадастр и дистанционное зондирование Земли; противодействие производству и распространению контрафактной продукции, защита интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.

В этот же день Д.Медведев примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

"В ходе встречи будет рассмотрен широкий спектр тем, касающихся интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, объединяющего Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе отметили, что планируется утвердить план совместных мероприятий по устранению изъятий и ограничений на рынке Союза, обсудить ход работы по подготовке основных направлений реализации цифровой повестки и развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности в государствах-членах.

"Будут рассмотрены вопросы организации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере агропромышленного комплекса, порядка согласования специфических субсидий в отношении промышленных товаров, а также другие темы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.