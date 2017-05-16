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СНГ 16.05.2017 17:04

Порошенко сообщил о подготовке телефонной беседы с новым президентом Франции

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев провел переговоры с членом команды избранного президента Франции Эммануэля Макрона, и сейчас обсуждается проведение телефонных переговоров лидеров двух государств, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Первые контакты между моей командой и командой французского президента состоялись. Мой дипломатический советник Елисеев общался с новым дипломатическим советником президента Макрона по телефону. Мы сейчас работаем над организацией телефонных переговоров", - сказал П.Порошенко журналисткам во вторник в Валетте.

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Тэги: УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]