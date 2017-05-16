Порошенко сообщил о подготовке телефонной беседы с новым президентом Франции

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев провел переговоры с членом команды избранного президента Франции Эммануэля Макрона, и сейчас обсуждается проведение телефонных переговоров лидеров двух государств, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Первые контакты между моей командой и командой французского президента состоялись. Мой дипломатический советник Елисеев общался с новым дипломатическим советником президента Макрона по телефону. Мы сейчас работаем над организацией телефонных переговоров", - сказал П.Порошенко журналисткам во вторник в Валетте.