МИД Азербайджана назвал «недружественным шагом» ликвидацию Всероссийского азербайджанского конгресса

Ликвидацию Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) расцениваем, как недружественный шаг, заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«В отношении к неправительственным организациям национальных меньшинств в политической плоскости, мы расцениваем подобную дискриминацию в отношении Конгресса, как недружественный шаг»,- сказал Х.Гаджиев в интервью государственному информагентству Азертадж.

«Считаем, что подобный подход, наряду с тем, что нарушит равновесие межэтнических отношений в России, концепции реформ, проводимых в этой стране, и не служит укреплению межкультурного диалога, также не будет положительным в азербайджано-российских отношениях»,- заявил Х.Гаджиев.

Он подчеркнул, что Баку в этом вопросе «видит проявление дискриминации и предвзятого отношения к гражданам России по этнической принадлежности».

По его словам, решение о ликвидации ВАК Верховным судом РФ на фоне политики президента России, направленной на развитие отношений между этническими общинами вызывает сожаление.

«Решение о ликвидации ВАК Верховным судом РФ по представлению Минюста этой страны на фоне политики президента России, направленной на развитие отношений между этническими общинами и активного участия в общественно-политической жизни РФ вызывает сожаление»,- сказал Х.Гаджиев.

«Разумеется, если прийти к выводу, что армянские диаспорские круги имеют столь сильное влияние на внутреннюю и внешнюю политику России, то, несомненно, такая угроза перспективам развития российско-азербайджанских межгосударственных отношений вызывает у нас сожаление»,- добавил он.

Официальный представитель МИД отметил, что подобный непонятный и неожиданный шаг в условиях динамичного развития и углубления азербайджано-российского диалога и многостороннего сотрудничества в последние годы показывает, насколько опасным может быть удар армянской политики по российско-азербайджанским отношениям.

«РФ, как один из основных посредников в процессе переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в течение многих лет, взяла на себя важные обязательства. Добросовестное выполнение этих обязательств в то же время требует, чтобы в вопросе урегулирования межнациональных отношений был сохранен баланс, не был нарушен принцип справедливости»,- подчеркнул Х.Гаджиев.

По его словам, ликвидация ВАК и полная поддержка Союза армян России может восприниматься как проявление дисбаланса в отношении к гражданам РФ армянской и азербайджанской национальностей, что может негативно повлиять на посредническую роль РФ в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Ф.Исазаде