Юнкер согласился с кандидатурой в члены ЕК от Болгарии Габриэль и хочет поручить ей цифровую экономику

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер объявил во вторник о намерении поручить портфель члена ЕК по вопросам цифровой экономики и цифрового общества болгарскому кандидату Марии Габриэль.

"Председатель Жан-Клод Юнкер сегодня принял для беседы госпожу Марию Габриэль, кандидата, предложенного болгарским правительством на пост комиссара, чтобы заменить бывшего члена Комиссии госпожу Кристалину Георгиеву", - сообщила пресс-служба Европейской комиссии.

В коммюнике отмечается, что Ж.-К.Юнкер пришел к выводу, что компетентность М.Габриэль соответствует требованиям договора о Европейском союзе, и ее кандидатура может быть предложена для назначения на пост члена Еврокомиссии. Глава ЕК намерен поручить ей портфель по цифровой экономике и цифровому обществу.

Еврокомиссия напоминает, что еврокомиссар по цифровой экономике и цифровому обществу отвечает за реализацию стратегии единого цифрового рынка, которую Европейская комиссия приняла в мае 2015 года.

Функции М.Габриэль будут входить в сферу задач, координируемых заместителем председателя ЕК Андрусом Ансипом, курирующим цифровой рынок, и заместителем председателя ЕК Юрки Катайненом, отвечающим за экономический рост, занятость, инвестиции и конкурентность.

С точки зрения процедуры, член ЕК от Болгарии должен быть назначен Советом ЕС на основе согласия с председателем Еврокомиссии и после консультаций с Европейским парламентом.

Ж.-К.Юнкер направит во вторник письмо председателю Европарламента Антонио Таяни о намерении назначить комиссаром по цифровой экономике и цифровому обществу М.Габриэль. Копия этого письма будет адресована премьер-министру председательствующей в Совете ЕС Мальты Джозефу Мускату.