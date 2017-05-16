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Дальнее зарубежье 16.05.2017 17:29

Трамп заявляет, что имел полное право делиться с Россией информацией на переговорах в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп во вторник высказал уверенность в том, что имел полное право делиться важной информацией с Россией в ходе недавних переговоров в Вашингтоне.

"Как президент я хотел поделиться с Россией фактами, относящимися к терроризму и безопасности авиационных полетов. И я имею на это полное право", - написал он в своем "Твиттере".

"На то есть гуманитарные причины, плюс я хочу, чтобы Россия значительно активизировалась в борьбе с ИГ (террористическая группировка, запрещена) и терроризмом", - добавил американский президент.

Накануне газета "Вашингтон пост" сообщила, что президент США Д.Трамп в ходе встречи с главой МИД РФ С.Лавровым раскрыл "высоко секретную информацию", касающуюся ИГ. В сообщении со ссылкой на действующего и бывшего чиновника администрации США утверждается, что это "поставило под угрозу важнейший источник информации об ИГ".

Как утверждается в публикации, раскрытая информация была настолько чувствительна, что ее детали не разглашались даже союзникам, а также циркуляция этой информации была ограничена внутри правительства США.

Со своей стороны госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Д.Трамп не обсуждал во время своей встречи с главой МИД РФ С.Лавровым разведывательные источники и методы, а также ведение военных операций.

Советник по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что "президент и министр иностранных дел рассмотрели общие угрозы от террористических организаций, включая угрозы авиации".

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, ИНФОРМАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]