Трамп заявляет, что имел полное право делиться с Россией информацией на переговорах в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп во вторник высказал уверенность в том, что имел полное право делиться важной информацией с Россией в ходе недавних переговоров в Вашингтоне.
"Как президент я хотел поделиться с Россией фактами, относящимися к терроризму и безопасности авиационных полетов. И я имею на это полное право", - написал он в своем "Твиттере".
"На то есть гуманитарные причины, плюс я хочу, чтобы Россия значительно активизировалась в борьбе с ИГ (террористическая группировка, запрещена) и терроризмом", - добавил американский президент.
Накануне газета "Вашингтон пост" сообщила, что президент США Д.Трамп в ходе встречи с главой МИД РФ С.Лавровым раскрыл "высоко секретную информацию", касающуюся ИГ. В сообщении со ссылкой на действующего и бывшего чиновника администрации США утверждается, что это "поставило под угрозу важнейший источник информации об ИГ".
Как утверждается в публикации, раскрытая информация была настолько чувствительна, что ее детали не разглашались даже союзникам, а также циркуляция этой информации была ограничена внутри правительства США.
Со своей стороны госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Д.Трамп не обсуждал во время своей встречи с главой МИД РФ С.Лавровым разведывательные источники и методы, а также ведение военных операций.
Советник по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что "президент и министр иностранных дел рассмотрели общие угрозы от террористических организаций, включая угрозы авиации".
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