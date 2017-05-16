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Внешняя политика 16.05.2017 15:38

Госкомитет Азербайджана принял заявление по решению о закрытии ВАК

Ликвидация Верховным судом России регистрации Всероссийского Азербайджанского Конгресса способна подорвать веру азербайджанской общественности в объективность Москвы как посредника карабахского урегулирования, сказано в заявлении Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана.

«Азербайджанская общественность и соотечественники, проживающие в России и других зарубежных странах, с чувством глубокого сожаления и серьезной обеспокоенности восприняли информацию об аннулировании регистрации ВАК», - отмечается в документе.

Госкомитет подчеркнул, что, несмотря на все усилия соответствующих госструктур и отдельных организаций Азербайджана, а также руководства ВАК, Верховный суд РФ обеспечил иск о ликвидации одной из крупнейших общественных организаций, действующих в этой стране.

«Подобное решение полностью противоречит духу связей стратегического партнерства между двумя странами и сути многовековых дружеских связей наших народов», - подчеркивается в заявлении ведомства.

Госкомитет подчеркнул, что решение Верховного суда способно помешать развивающемуся ускоренными темпами сотрудничеству между Азербайджаном и Россией.

«Учитывая обеспокоенность азербайджанского общества и диаспоры, Госкомитет подчеркивает, что анализ происходящих последние месяцы вокруг ВАК процессов, полученная из различных источников информация вызывали подозрения в том, что за решением о прекращении деятельности организации стоит целенаправленная работа определенных сил, видящих в азербайджано-российском стратегическом партнерстве угрозу своим интересам», - отмечено в заявлении.

«ВАК в соответствии с российским законодательством обратится в соответствующие судебные инстанции и постарается восстановить справедливость. Будут предприняты все необходимые шаги для пересмотра в соответствии с законом судебного решения о ликвидации ВАК и получения полностью объективного и справедливого правового результата, служащего интересам наших народов», - подчеркнул Госкомитет.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ВАК, ГОСКОМИТЕТ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]