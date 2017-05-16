Строительство Транс-Адриатического газопровода выполнено почти на 40%

Работы по строительству Транс-Адриатического трубопровода ( Trans-Adriatic pipeline, TAP) выполнены на 38%, отмечается в сообщении консорциума по реализации данного проекта.

«Спустя год с церемонии закладки фундамента газопровода TAP в мае 2016 года, работы по прокладке данного трубопровода выполнены на 38% и ведутся в соответствии с запланированным графиком», - отмечается в информации.

По данным консорциума, к настоящему времени в Греции проложено 100 км подземных труб, в Албании осуществлена реконструкция и строительство дорог и мостов в рамках проекта.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через Албанию, 105 км - через Адриатическое море и 8 км – через Италию.

Проект TAP предназначен для транспортировки природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках «Стадии-2» через Грецию и Албанию в Западную Европу. Поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Европу по TAP запланированы на начало 2020 года.

Долевое распределение между акционерами в проекте Транс-Адриатического газопровода выглядит следующим образом: SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).

Стоимость проекта строительства Транс-Адриатического газопровода составит 4,5 млрд евро.

Закладка фундамента Транс-Адриатического трубопровода состоялась 17 мая 2016 года в Греции.

Н.Аббасова