Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8715 RUR   0.0302 GBR   2.1982 TRY   0.4801

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.84 Brent   50.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 20° Завтра 12° 19° 18 Май 14° 21° 19 Май 15° 24°

ТЭК 16.05.2017 15:42

Нефть растет во вторник, Brent торгуется у $52,1 за баррель

Нефть эталонных марок продолжает расти в цене на оптимизме по поводу продления соглашения о снижении добычи нефти странами ОПЕК и их партнерами.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:30 мск выросла на $0,30 (0,58%) - до $52,12 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,30 (0,61%) - до $49,15 за баррель.

Накануне обе марки подорожали примерно на 2% на заявлениях министров энергетики России и Саудовской Аравии о том, что их страны готовы продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года.

Нефтедобывающие страны примут решение в отношении возможного продления соглашения на встрече в Вене 25 мая.

Агентство Bloomberg, проанализировав данные Минэнерго США, отмечает, что продление соглашения на 9 месяцев позволит сократить запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) до уровня на 10 млн баррелей ниже, чем средний показатель за последние 5 лет. Сейчас запасы составляют около 3 млрд баррелей, что на 307 млн баррелей превышает ключевую отметку.

Вместе с тем многие эксперты опасаются, что рост добычи в США, а также в Нигерии и Ливии, входящих в ОПЕК, но освобожденных от участия в соглашении, не даст нефтяному рынку существенно укрепиться.

"Комментарии со стороны Саудовской Аравии и России способствуют росту котировок, однако я сомневаюсь в том, что цены поднимутся на новый уровень, - говорит аналитик сырьевого рынка Samsung Futures Inc. Хун Сонг Ки. - Нефтепроизводители в США продолжают наращивать добычу, и это сдерживает цены от повышения".

Согласно прогнозу Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США, обнародованному в понедельник, добыча нефти на семи крупнейших сланцевых участках США в июне текущего года увеличится на 122 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с маем - до 5,401 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


Похожие новости


Цены на нефть продолжают расти после резкого скачка накануне, Brent подорожала до $51,96 за баррель Нефть дорожает на ожиданиях дальнейшего ограничения добычи, цена Brent выросла до $52,45 за баррель Нефть дорожает в понедельник на заявлениях министров РФ и Саудовской Аравии, Brent выше $51,6 Цены на нефть стабильны в пятницу, Brent держится у $50,8 за баррель Цены на нефть продолжают расти после резкого скачка накануне, Brent подорожала до $50,48 за баррель Цены на нефть восстанавливаются в среду, Brent торгуется у $49,3 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]