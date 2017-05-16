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Дальнее зарубежье 16.05.2017 18:13

В МИД Сирии назвали безосновательными обвинения Вашингтона в казнях оппозиционеров и применении химоружия

МИД Сирии опроверг обвинения США в массовых казнях заключенных и использовании химического и другого запрещенного оружия.

"Обвинения американской администрации в том, что сирийское правительство построило крематорий в тюрьме Седная и применяло бочковые бомбы и химическое оружие, абсолютно беспочвенны", - заявил источник в МИД Сирии, которого цитирует во вторник информационное агентство САНА.

По словам источника, "эти утверждения не имеют ничего общего с действительностью и преследуют цель оправдать агрессивную политику и вмешательство администрации США в дела других суверенных государств".

Такие беспочвенные утверждения предшествуют "каждому раунду политических переговоров в Женеве или Астане", подчеркнул источник.

Накануне госдепартамент США опубликовал новый доклад, в котором говорится, что власти Сирии устроили в тюрьме Седная близ Дамаска крематорий для того, "скрыть факт массовых казней".

Госдепартамент также заявил, что "режим Асада виновен в бомбардировках, в том числе с применением химического оружия, мирного населения, а также во внесудебных казнях и незаконном заточении в тюрьмы представителей оппозиции".

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Тэги: СИРИЯ, МИД, США, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]