Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8715 RUR   0.0302 GBR   2.1982 TRY   0.4801

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.84 Brent   50.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 18° Завтра 12° 19° 18 Май 14° 21° 19 Май 14° 24°

Транспорт и связь 16.05.2017 16:35

Каспар завершил капремонт портового буксировщика «Говсан-5»

ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» завершило капитальный ремонт ПОРТОВОГО буксировочного судна «Говсан-5», говорится в сообщении ЗАО, распространенном во вторник.

Ремонт судна осуществлялся на судоремонтном заводе «Биби-Эйбат».

«На судне была произведена замена непригодных механизмов корпуса судна, очистка и окраска подводных и надводных частей корпуса, ремонт главного и вспомогательного двигателей, насосов, сепараторов, трубопроводных систем», -отмечается в информации.

Также в процессе ремонта на судне был налажен двигательно-рулевой комплекс, протекторные установки, обновлены каюты, столовая и санитарные пункты и приведены в готовность электрооборудование и автоматика.

По данным Каспар, судно «Говсан-5» длиной 29,3 и шириной 8,3 метра было введено в эксплуатацию в 1987 году.

В целом, на балансе пароходства имеется 7 портовых буксировщиков.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАСПАР, СУДНО, РЕМОНТ


Похожие новости


Каспар приобрело судно у GidroTrans за $650 тыс. Каспар начал капремонт парома "Дагестан" Каспар завершил капремонт судна «Нефтегаз-58» Каспар завершил капремонт транспортно-буксировочного судна Aura Каспар завершил ремонт противопожарного судна «Вихрь-5»

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]