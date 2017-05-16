Каспар завершил капремонт портового буксировщика «Говсан-5»

ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» завершило капитальный ремонт ПОРТОВОГО буксировочного судна «Говсан-5», говорится в сообщении ЗАО, распространенном во вторник.

Ремонт судна осуществлялся на судоремонтном заводе «Биби-Эйбат».

«На судне была произведена замена непригодных механизмов корпуса судна, очистка и окраска подводных и надводных частей корпуса, ремонт главного и вспомогательного двигателей, насосов, сепараторов, трубопроводных систем», -отмечается в информации.

Также в процессе ремонта на судне был налажен двигательно-рулевой комплекс, протекторные установки, обновлены каюты, столовая и санитарные пункты и приведены в готовность электрооборудование и автоматика.

По данным Каспар, судно «Говсан-5» длиной 29,3 и шириной 8,3 метра было введено в эксплуатацию в 1987 году.

В целом, на балансе пароходства имеется 7 портовых буксировщиков.

Н.Аббасова