Каспар завершил капремонт портового буксировщика «Говсан-5»

ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» завершило капитальный ремонт ПОРТОВОГО буксировочного судна «Говсан-5», говорится в сообщении ЗАО, распространенном во вторник.
Ремонт судна осуществлялся на судоремонтном заводе «Биби-Эйбат».
«На судне была произведена замена непригодных механизмов корпуса судна, очистка и окраска подводных и надводных частей корпуса, ремонт главного и вспомогательного двигателей, насосов, сепараторов, трубопроводных систем», -отмечается в информации.
Также в процессе ремонта на судне был налажен двигательно-рулевой комплекс, протекторные установки, обновлены каюты, столовая и санитарные пункты и приведены в готовность электрооборудование и автоматика.
По данным Каспар, судно «Говсан-5» длиной 29,3 и шириной 8,3 метра было введено в эксплуатацию в 1987 году.
В целом, на балансе пароходства имеется 7 портовых буксировщиков.
Н.Аббасова
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