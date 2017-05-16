Государство оказывает социально-бытовые услуги более 12 тыс. гражданам в Азербайджане – министр

Социальные работники Минтруда и социальной защиты населения (МТСЗН) Азербайджана оказывают в настоящее время социально-бытовые услуги на дому 11,3 тыс. одиноким пожилым гражданам и инвалидам, заявил министр труда и соцзащиты населения Салим Муслимов.

«Аналогичные услуги оказываются еще около 1,1 тыс. гражданам учреждениями социального обслуживания в стационарном режиме», - отметил С.Муслимов на конференции, посвященной завершению твининг-проекта Европейского Союза «Развитие социальных услуг в Азербайджане», сообщает пресс-служба МТСЗН.

Твининг-проект «Развитие системы социальных услуг в Азербайджане» реализовывался совместно с соответствующей структурой Австрии.

Проект направлен на усовершенствование системы социальных услуг для наиболее уязвимых слоев населения и обеспечение их социальной интеграции.

Р.Бабаев